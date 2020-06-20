اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق وتشميع مطعم وحمام سباحة لإقامة حفل خطوبة فى طنطا... صور

السبت، 20 يونيو 2020 03:10 م
غلق وتشميع مطعم وحمام سباحة لإقامة حفل خطوبة فى طنطا... صور غلق وتشميع مطعم بطنطا
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، غلق وتشميع مطعم وحمام سباحة بطريق طنطا القاهرة، وذلك لإقامة حفل خطوبه ضم تجمعا هائلا للمواطنين، ومخالفته قرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وأضاف رئيس مدينة طنطا، فى بيان له اليوم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد صاحب المخالفة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أكد أنه لا تهاون او فساد فى استلام الطرق الجارى رصفها بنطاق المحافظة ، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، جاء ذلك خلال تفقده لطريق فيشا سليم ، اليوم، والذى تم رصفه حديثا بمعرفة مديرية الطرق ، بعد استلام عدة شكاوى من المواطنين تفيد أن الطريق غير مطابق للمواصفات والمعايير الفنية.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أنه جارى إعداد تقرير مفصل عن الطريق لتقديمه لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مؤكدا أنه لن يتم صرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال الرصف لجهة التنفيذ إلا بعد مراجعة الطريق وعمل التقييم الكامل له ، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام

كما قام نائب المحافظ بمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مناطق التطوير بمدينة طنطا بمشروع تطوير العشوائيات شملت السلخانة وقحافة بحى ثان طنطا ، بحضور الدكتور محمد أيوب استشارى المحافظة لأعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمشروع، وممثلى الشركة الوطنية للمقاولات ومقاول عام المشروع وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ، حيث تم استعراض نسب التنفيذ للأعمال فى كل منطقة من مناطق التطوير .

 

IMG-20200620-WA0009
تشميع المطعم

 

IMG-20200620-WA0010
غلق المطعم 

 

IMG-20200620-WA0011
طريق فيشا سليم

 

IMG-20200620-WA0012
اقامة حفل خطوبة أمام حمام سباحة باحد المطاعم 

 


اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية اخبار الغربية

الغربية

طنطا

طريق فيشا سليم

تشميع مطعم وحمام سباحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

تفاصيل وقف عاملين بوحدة صحية شهرين.. استأجروا فرقة موسيقية ورقصوا تشفيا لنقل المديرة.. أوقفوا العمل بالمركز وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.. حيثيات الحكم: المنصة القضائية تحفظ للوظيفة العامة هيبتها (فيديو)

تفاصيل وقف عاملين بوحدة صحية شهرين.. استأجروا فرقة موسيقية ورقصوا تشفيا لنقل المديرة.. أوقفوا العمل بالمركز وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.. حيثيات الحكم: المنصة القضائية تحفظ للوظيفة العامة هيبتها (فيديو)

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة