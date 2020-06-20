غلق وتشميع مطعم وحمام سباحة لإقامة حفل خطوبة فى طنطا... صور

الغربية - محمد طارق

أعلن حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، غلق وتشميع مطعم وحمام سباحة بطريق طنطا القاهرة، وذلك لإقامة حفل خطوبه ضم تجمعا هائلا للمواطنين، ومخالفته قرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وأضاف رئيس مدينة طنطا، فى بيان له اليوم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد صاحب المخالفة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أكد أنه لا تهاون او فساد فى استلام الطرق الجارى رصفها بنطاق المحافظة ، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، جاء ذلك خلال تفقده لطريق فيشا سليم ، اليوم، والذى تم رصفه حديثا بمعرفة مديرية الطرق ، بعد استلام عدة شكاوى من المواطنين تفيد أن الطريق غير مطابق للمواصفات والمعايير الفنية.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أنه جارى إعداد تقرير مفصل عن الطريق لتقديمه لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مؤكدا أنه لن يتم صرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال الرصف لجهة التنفيذ إلا بعد مراجعة الطريق وعمل التقييم الكامل له ، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام .

كما قام نائب المحافظ بمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مناطق التطوير بمدينة طنطا بمشروع تطوير العشوائيات شملت السلخانة وقحافة بحى ثان طنطا ، بحضور الدكتور محمد أيوب استشارى المحافظة لأعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمشروع، وممثلى الشركة الوطنية للمقاولات ومقاول عام المشروع وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ، حيث تم استعراض نسب التنفيذ للأعمال فى كل منطقة من مناطق التطوير .

تشميع المطعم

غلق المطعم

طريق فيشا سليم

اقامة حفل خطوبة أمام حمام سباحة باحد المطاعم