اليوم السابع
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غدا طلاب أسيوط يبدأون امتحانات الثانوية العامة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 12:17 م
غدا طلاب أسيوط يبدأون امتحانات الثانوية العامة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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يبدأ غدا طلاب الثانوية العامة بأسيوط ، بشعبتيها العلمى والأدبى ، الامتحان للعام الدراسى 2019 - 2020 ، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة العربية فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان والكنترولات وتقدير الدرجات من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط فى بيان له ، أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الإمتحان هذا العام بلغ أكثر من (27,400 ) طالبا بينهم (73) طالبا بمدرسة stem و(9 ) طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على ( 94) لجنة بينهم لجنة مكفوفين ولجنة سجن .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، أنه جرى الإنتهاء من كافة الإستعدادات التى توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة سواء داخل اللجان أو فى الإستراحات ولجان تقدير الدرجات .

وأشار وكيل الوزارة إلى الإنتهاء من تجهيزوتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية ، كما جرى الانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم .

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تركيب بوابات تعقيم بكافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وتوفير كافة سبل الأمن والهدوء للطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة .

وفى سياق متصل أكد وكيل الوزارة على دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى توقيع عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري" استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة فضلاً عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة

.وفى سياق آخرذكر وكيل الوزارة أنه تم تجهيز إستراحات لرؤساء اللجان وتشمل 2 استراحة بمدينة أسيوط واستراحة بكل إدارة تعليمية لافتا إلى أن المحافظ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفقد بعض لجان امتحانات الثانوية العامة ومقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط ومقر مركز توزيع أسئلة الامتحانات بالمديرية للوقوف على الإستعدادات للإمتحانات وتطبيق الإجراءات الإحترازية باللجان والمقرات المختلفة

 

 


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