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عمدة لندن: أشعر بقلق بشأن تأثير الاحتجاجات على قدرتنا لوقف فيروس كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 10:37 ص
عمدة لندن: أشعر بقلق بشأن تأثير الاحتجاجات على قدرتنا لوقف فيروس كورونا عمدة لندن
كتب هيثم سلامة

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حث صادق خان ، عمدة لندن، مواطنيه بضرورة اتخاذ طرق أمنه للتعبير عن رأيهم في مكافحة العنصرية لتوصيل صوتهم، موضحا أنه يشعر بالقلق من خلال تجمعات الاحتجاجات مما يقلل من القدرات على وقف انتشار فيروس كورونا.

وكتب صادق خان، عبر حسابه بموقع تويتر:" مثل الكثير من سكان لندن ، أشعر بالغضب والإحباط الشديد من مدى انتشار العنصرية في مجتمعنا، وبشكل خاص مدى تأثير ذلك على سكان لندن من ذوى البشرة السمراء على العنصرية النظامية".

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وأضاف :" إنني أؤيد بكل إخلاص سبب حركة حياة السود مهمة Black Lives Matter، كما أنني أشعر بقلق بالغ بشأن التأثير الذي قد تحدثه الاحتجاجات على قدرتنا على وقف انتشار كورونا كوفيد 19  COVID19 ، والذي كما نعلم يؤثر بشكل غير متناسب على سكان لندن".

عمدة لندن (2)

وتابع:" إنني أحث جميع سكان لندن على إيجاد طرق آمنة لتوصيل صوتهم، من الضروري أن نحافظ على الزخم في نضالنا من أجل التغيير من أجل سكان لندن ذوى البشرة السمراء ، ولكن يجب علينا القيام بذلك بطريقة تحمي أسرنا ومجتمعاتنا".

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يشار إلى أن قد تظاهر ألاف في العاصمة البريطانية لندن، كما تنظم حركة حياة السود مهمة العديد من المسيرات والمظاهرات للإلقاء الضوء على العنصرية التي يواجها السود في مختلف دول العالم،  بعد أن أشعل حادث مقتل جورج فلويد  الاحتجاجات  العالم، والذى قتل على يد شرطي.

 

 

 


كورونا

حياة السود مهمة

لندن

العاصمة البريطانية لندن

بريطانيا

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