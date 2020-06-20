علماء بجامعة أمريكية يتوصلون لعلاج جديد لألم أسفل الظهر المزمن

كتبت هند عادل

توصل العلماء بجامعة روتشستر الأمريكية الى علاج جديد لتخفيف معاناة آلام أسفل الظهر التي يعاني منها الملايين من الأشخاص والذى يمكن أن يتناوله المريض مرة واحدة كل شهرين، ووصف العلماء أنه يمثل طفرة في العلاج غير الأفيوني للألم المزمن ويمكن أن يوفر راحة طويلة الأمد للملايين.

ووفقا لتقرير صحيفة ديلى ميل البريطانية يمنع هذا الدواء المسمى tanezumab نشاط الأعصاب وقد وجد أنه يوفر الراحة في المرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة وهو سبب رئيسي للإعاقة، وأوضح الباحثين أنه يمكن لجرعة واحدة من تانيزوماب يتم حقنها تحت الجلد كل شهرين ، أن تجلب راحة طويلة الأمد لثلث سكان المملكة المتحدة ، الذين يعانون من آلام الظهر.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور جون ماركمان إن التجارب السريرية كشفت أيضًا عن تحسينات في الحركة مرتبطة بانخفاض شدة الألم، كجزء من تطوير العلاج ، وجد الباحثون أن بعض البروتينات في مجرى الدم تزيد من حساسية الخلايا في الجهاز العصبي للألم، يمكن أن يفسر أحد هذه البروتينات ، المسمى عامل نمو الأعصاب (NGF) ، سبب شعور بعض الأشخاص بألم شديد أكثر من غيرهم.، والعقار الجديد Tanezumab ، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة ، يثبط نشاط الأعصاب وخاصة. NGF

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" اختبر الفريق علاجهم الجديد على المرضى الذين عانوا من آلام أسفل الظهر في حوالي 200 موقع في ثماني دول في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، كان المرضى الذين تم اعتبارهم يصعب علاجهم بالفعل على ثلاثة أنواع مختلفة من مسكنات الألم ، بما في ذلك المواد الأفيونية.

المواد الأفيونية وغيرها من الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية والتي غالبًا ما تستخدم لعلاج آلام الظهر يمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة ، بما في ذلك مشاكل المفاصل.

وقال الفريق إن هذه الفئة من الأدوية مرتبطة بمشاكل المفاصل ، والتي تكون خطيرة في بعض الأحيان بما يكفي لاستبدال المفاصل، بسبب هذا القلق ، تابع الفريق المشاركين لفترة طويلة وقرر أن هناك معدل منخفض من مشاكل المفاصل الخطيرة التي تتطلب الاستبدال.

ووجد الباحثون أن جرعة واحدة من Tanezumab كل شهرين كانت كافية لتوفير راحة طويلة الأمد وفرص الإصابة بمشاكل خطيرة في المفاصل كانت منخفضة.

وقال الدكتور جون ماركمان "في المستقبل د يضطر الأطباء إلى تقييم مخاطر استخدام المواد الأفيونية المزمنة ، أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ضد مخاطر شكل نادر ولكن سريع التقدم من مشكلة المفصل المرتبطة بحجب عامل نمو الأعصاب، ويؤثر ألم أسفل الظهر على واحد من كل عشرة أشخاص في جميع أنحاء العالم ، ويسبب إعاقات أكثر من أي حالة أخرى.