اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بنقابة الأطباء: وفاة استشارى استشارى أنف واذن بعد إصابته بكورونا

السبت، 20 يونيو 2020 12:25 م
عضو بنقابة الأطباء: وفاة استشارى استشارى أنف واذن بعد إصابته بكورونا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 82 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور طارق عاشور أخصائي أطفال بمحافظة الأسكندرية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.
 
وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أكد أن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 82 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.
 
وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.
 
وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.
 
 
 
 

نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تنعى نقيب أطباء قنا والأقصر الأسبق بعد وفاته بسبب كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 10:47 ص

نقابة الأطباء بالمنيا تنعى وفاة طبيب متأثرا بكورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:07 م

عضو بنقابة الأطباء: وفاة استشارى باطنة بعد إصابته بكورونا.. وارتفاع العدد لـ80 شهيدا

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:34 م

عضو بنقابة أطباء الأسنان: رصدنا 76 إصابة بكورونا وشهيدين بين الأعضاء

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:13 م

نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 09:03 م

عضو بنقابة الأطباء: وفاة استشارى جراحة بعد إصابته بكورونا ليرتفع العدد لـ79 شهيدا

الخميس، 18 يونيو 2020 07:40 م

نقابة أطباء الأسنان تعلن ثانى حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 04:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة