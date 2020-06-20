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عامل بمطار القاهرة يعيد 10 آلاف ريال سعودى فقدها راكب

السبت، 20 يونيو 2020 12:16 ص
عامل بمطار القاهرة يعيد 10 آلاف ريال سعودى فقدها راكب عامل بمطار القاهرة يعيد 10 الاف ريال سعودي
كتبت رحاب نبيل

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أعاد عامل بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، مبلغ مالي وقدره 10 ألف ريال سعودي لراكب من القادمين من السعودية، وذلك أثناء عمله في صالة الوصول، وتم العثور علي الراكب قبل مغادرته المطار وتسليمه المبلغ.
 
عامل بمطار القاهرة (2)
 
قالت مصادر جمركية بالمطار، أن أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية، فوجيء الدكتور ماجد موسي مدير جمرك مبني 2 بالمطار بأحد العمال يقترب منه وبحوزته لفه صغيرة، ابلغه العامل اسلام صبحي انه أثناء قيامة بعمله داخل الصالة الخضراء وجدها وسط مخلفات كانت سترمي في القمامة ويظهر من داخلها بصعوبة أوراق مالية.
 
تلاحظ لمدير الجمرك وجود اسم عليها يقترن ببيانات أحد الركاب الموجودين في الصالة، والذي كان يسدد رسوما جمركية وباستدعاءة، أقر بأن بها مبلغ 10 آلاف ريال سعودى، وبالفعل تم التأكد من ذلك وإثبات ذلك في دفتر احوال الشرطة في وجود العقيد تامر عبد الحفيظ رئيس المباحث، وتقدم الراكب بالشكر للعامل الأمين.
 
 

عامل بمطار القاهرة
 
 
 

مطار القاهرة

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الطائرة السعودية

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