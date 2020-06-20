طبيب عزل يشرح التعامل مع كورونا وأعراضه وعلاجه حسب حالة المريض

كتبت فاطمة خليل

تختلف حالة كل مريض بفيروس كورونا، فهناك أصحاب الأعراض الخفيفة وأصحاب الأعراض المتوسطة والشديدة وهناك أيضاً الحامل الصامت للمرض ولم تظهر عليه الأعراض، وقد قدم الدكتور محمد إسماعيل، طبيب الأطفال والتأمين الطبي بهيئة المعونة الأمريكية والمشرف على حالات عزل منزلي مصابة أو مشتبه إصابتها أو مختلطة بحالات مؤكدة لفيروس كورونا، خلاصة بحث قام به في جدول بسيط يشرح فيه كيفية التعامل مع كورونا وأعراضه وعلاجه واحتماليه تدهور الحالة.

وقال الدكتور إسماعيل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا الجدول يمثل خلاصة التجربة الكاملة مع المرضى، حيث استغرق منه مجهود ٦ شهور من البحث فى معظم المصادر الموثوق منها وتجميع بيانات وصلت ل 650 حالة إشراف عزل منزلى و 1200 حالة عزل بالمستشفيات و400 حالة وفاة بمستشفيات العزل.

ونشرح بالتفصيل ما جاء بالجدول:

1- فئة حامل المرض الصامت "Carriers"



الأعراض:

بدون أعراض

قرار العزل:

عزل منزلي من باب الحيطة والحذر

القدرة على إحداث العدوى للمخالطين:

غير قادر على إحداث عدوى

خط سير العملية العلاجية:

عزل منزلى 14 يوماً فقط.

احتمالية تدهور الحالة:

صفر %

نسب الوفيات:

صفر %

2- قائمة ذوى الأعراض البسيطة (غير التنفسية)



الأعراض:

-احتقان بالحلق.

-جفاف الحلق.

-سيلان أو حرقة بالأنف.

-فقدان حاسة الشم والتذوق.

-ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة.

-الإحساس بالهزل العام والوهن الشديد بالجسم.

-ألم بالمعدة مع ارتجاع.

-مغص بالبطن.

- إسهال.

قرار العزل:

عزل منزلي (إلزامي)

القدرة على إحداث العدوى للمخالطين:

غير قادر على إحداث عدوى

خط سير العملية العلاجية:

-عزل منزلى 14 يوماً.

-فترة نقاهة 14 يوماً بعد العزل المنزلي مع تجنب المجهود البدني العنيف.

احتمالية تدهور الحالة:

صفر %

نسب الوفيات:

صفر %

3- فئة ذوى الأعراض التنفسية البسيطة



الأعراض:

-ضيق بالتنفس متقطع وبسيط غير حاد من الدرجة الأولى.

-سعال جاف متقطع وغير مستمر.

-ألم بالصدر أو حرقة بالصدر بسيط ومتقطع.

قرار العزل:

عزل منزلي (إلزامي)

القدرة على إحداث العدوى للمخالطين:

قادر على إحداث عدوى بشكل ضعيف

خط سير العملية العلاجية:

-عزل منزلى 14 يوماً.

-فترة نقاهة لمدة شهر بعد العزل المنزلي مع تجنب المجهود البدني العنيف.

احتمالية تدهور الحالة:

20-40 %

نسب الوفيات:

1%

4- فئة ذوى الأعراض التنفسية الشديدة والمتوسطة



الأعراض:

-ضيق بالتنفس حاد أو مستمر أو عند الراحة(الدرجة الثانية والثالثة والرابعة).

-سعال جاف حاد أو مستمر.

-ألم بالصدر أو حرقة بالصدر حاد أو مستمر.

قرار العزل:

عزل بالمستشفى (إلزامي).

القدرة على إحداث العدوى للمخالطين:

قادر على إحدث عدوى لجميع المخالطين بشكل شبه مؤكد.

خط سير العملية العلاجية:

-عزل بالمستشفى.

-ثم عزل منزلي 14 يوماً.

-فترة نقاهة لمدة شهر كامل بعد العزل المنزلى مع تجنب المجهود البدني العنيف.



احتمالية تدهور الحالة:

70 %

نسب الوفيات:

90 %