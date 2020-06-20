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ضبط 580 جرام حشيش داخل طرد بمطار القاهرة

السبت، 20 يونيو 2020 12:34 م
ضبط 580 جرام حشيش داخل طرد بمطار القاهرة مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 580 جرام لمخدر الحشيش قبل تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الطرود مهربة لأحد الأشخاص بدولة عربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنافذ بكافة أنواعها وتشديد الرقابة عليها.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة تأمين القاهرة الجوى إعتزام أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الغربية) بتهريب مواد مخدرة لخارج البلاد عبر أحد الطرود.

ومن خلال تفعيل إجراءات المتابعة تم رصد وصول بوليصة شحن قادمة من محافظة الغربية عبارة عن (برواز خشبى) مرسلة لآخر مقيم بإحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الطرد، حيث عثر بداخله على (6) قطع لمخدر الحشيش وزنت جميعها (580 جرام) مخبأة داخل البرواز الخشبى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


مخدرات

حشيش

اخبار الحوادث

حملات امنيه

تهريب

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