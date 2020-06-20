اليوم السابع
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ضبط 10 قطع سلاح نارى داخل محل لبيع أدوات الصيد بالشرقية

السبت، 20 يونيو 2020 01:46 م
ضبط 10 قطع سلاح نارى داخل محل لبيع أدوات الصيد بالشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على صاحب محل أدوات صيد بمركز أبوكبير، لقيامه بالإتجار في الأسلحة محدثة الصوت بدون ترخيص وتعديلها لأسلحة حية وتم العثور علي 10 قطع سلاح نارى داخل المحل، وتم إحالته لنيابة أبوكبير للتحقيق معه، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بناء على معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة لمنظمة،  قيام (صاحب محل أدوات صيد، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية) بالإتجار فى الأسلحة محدثة الصوت بدون ترخيص وتعديلها لأسلحة حية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافه وضبطه.

وبتفتيش المحل الخاص به عثر بحوزته على (10) قطع سلاح نارى عبارة عن (7 طبنجات صوت و2 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية –بندقية ضغط هواء- 650 طلقة محدثة صوت، و 5 خزينة طبنجة محدثة صوت - مجموعة من أجزاء الأسلحة- مبلغ مالى) .

بمواجهته، اعترف بإدارته للمحل الخاص به، لبيع وتعديل أسلحة الصوت إلى أسلحة نارية وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.


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مديرية امن الشرقية

اسلحة نارية

صاحب محل صيد

مركز شرطة أبوكبير

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