ضبط مستريح جديد جمع من ضحاياه 300 ألف جنيه بالغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ الغربية مصطفى عادل

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

جاء ذلك فى ضوء تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. فقد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية) و(2) آخرين.. بقيام (تاجر مواد غذائية - مقيم بدائرة المركز) بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم.

ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (300000) ثلاثمائة ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.