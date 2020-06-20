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ضبط كمية ضخمة من مخدر "القات" فى مطار واشنطن

السبت، 20 يونيو 2020 06:29 م
ضبط كمية ضخمة من مخدر "القات" فى مطار واشنطن المخدر المضبوط
كتب محمد عبد المجيد

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ضبطت الجمارك بمطار واشنطن دالاس الدولى، شحنة كبيرة من القات للمرة الثالثة هذا العام، وفق ما نقل موقع "باتش"، وذكر بيان أن الكمية المضبوطة بلغت 345 كيلو جرام وكانت قادمة من نيجيريا، وهذه هى الشحنة الثالثة من القات التى يتم اعتراضها فى المطار هذا العام.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة قناة "الحرة" الإخبارية، وصلت الشحنتان على شكل شحنة من الملابس متجهة إلى عنوان فى لونج آيلاند نيويورك، وكانتا تحتويان على نباتات مجففة، تبين بعد فحصها أنها قات، وكان وزن الشحنتين 345.34 كيلو جراما فيما بلغت قيمتهما المالية 000 100 دولار.
 
وقال تقرير الموقع، إنه فى 21 مارس، ضبط مسئولو الجمارك شحنة أخرى من 66 كيلو جرام، تقدر قيمتها بنحو 20 ألف دولار، كما ضبطوا فى 8 أبريل شحنة من 390 كيلو جرام بقيمة 155 ألف دولار.
 
ونقل الموقع عن بيان من كايسى دورست، مدير العمليات الميدانية فى مكتب الجمارك وحماية الحدود فى بالتيمور، إن "الكمية الأخيرة المحجوزة كبيرة، ويظهر حجزها يقظة ضباط الجمارك وحماية الحدود لاعتراض المنتجات الخطرة التى تهدد مجتمعاتنا".
 
يذكر أن القات، يزرع فى شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية فى المقام الأول، ويمضغ لتأثيره المنشط. وقد صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه عقار مخدر فى عام 1980.
 

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