ضبط صاحب ورشة لتعبئة أسطوانات إطفاء الحريق دون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب ورشة بجنوب سيناء لقيامه بإدارة منشأة لتعبئة أسطوانات إطفاء الحريق "بدون ترخيص" مستخدماً خامات مجهولة المصدر، فى إطار تكثيف جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة كافة صور الجريمة خاصة فى مجال الرقابة على السلع مجهولة المصدر ومكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى.

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط (صاحب ورشة بمنطقة أبو رديس) لقيامه بإدارة منشأة لتعبئة أسطوانات إطفاء الحريق "بدون ترخيص" مستخدماً خامات مجهولة المصدر وعثر بداخل المنشأة على (٦) عبوات بودرة إطفاء حريق بإجمالى أوزان ٦٥٠ كيلو جرام.

وعثر بالمكان على (٢١) أسطوانات "نتروجين وأكسجين"، و (٢٧) طفاية حريق معدة للبيع ، وبعض الأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطه.