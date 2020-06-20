صور.. شفاء رئيسة التمريض بمستشفى حميات الأقصر من كورونا وعودتها للعمل

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، "إسراء عبد المعين" رئيسة التمريض بالمستشفى، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين جميع العاملين بالمستشفى، وذلك عقب عودتها لعملها بعد خروجها من مستشفى العزل الصحى والشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتقدم الدكتور محمد الرملى مدير عام مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، بالتهنئة إلى رئيسة التمريض إسراء عبد المعين، بعد عودتها إلى عملها بالمستشفى بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا خلال خدمة الحالات داخل المستشفى خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أن جميع العاملين بالمستشفى يحمدون الله على سلامتها ويشكرون دورها الكبير كأحد أعضاء الجيش الابيض الذى يحارب فيروس كورونا بالمستشفى، ويبذل كل مجهود وتعب ويضحى بآمانة وسلامته للحفاظ على أمن وسلامة أبناء المحافظة.

وكان قد كشف مدير مستشفى حميات الأقصر، أنه تم البدء خلال الساعات الماضية فى تجهيز وتعقيم وتطهير عيادة جديدة داخل مقر مركز تحيا مصر بعد ضمه مؤخراً للمستشفى، وذلك ليتم داخله متابعة حالات العزل المنزلية المسجلة بالمستشفى والتى يبلغ عددها أكثر من 700 حالة عزل منزلى بمختف المدن والقرى، مضيفاً أن تلك العيادة الجديدة لمتابعة بصورة يومية كافة حالات العزل المنزلى وتقديم الدعم الطبى اللازم لهم، وتسليمهم أدوية العلاج المنزلى المتوفرة بعيادة وصيدلية المستشفى لجميع الحالات وتم بالفعل توزيع كميات كبيرة منها لكافة الحالات.

وأوضح أنه يتم فحص الحالات من العزل المنزلى وذلك كل 15 يوم داخل المستشفى، ومن يحتاج مسحة تجرى له مسحة، ومن يتم التأكد من تعافيه من الأعراض نهائياً يتم إعلان شفاؤهم، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا.



شفاء رئيسة التمريض بمستشفى حميات الأقصر من كورونا (1)



شفاء رئيسة التمريض بمستشفى حميات الأقصر من كورونا (2)