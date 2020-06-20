اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شفاء رئيسة التمريض بمستشفى حميات الأقصر من كورونا وعودتها للعمل

السبت، 20 يونيو 2020 04:24 م
صور.. شفاء رئيسة التمريض بمستشفى حميات الأقصر من كورونا وعودتها للعمل شفاء رئيسة التمريض بمستشفى حميات الأقصر من كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، "إسراء عبد المعين" رئيسة التمريض بالمستشفى، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين جميع العاملين بالمستشفى، وذلك عقب عودتها لعملها بعد خروجها من مستشفى العزل الصحى والشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتقدم الدكتور محمد الرملى مدير عام مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، بالتهنئة إلى رئيسة التمريض إسراء عبد المعين، بعد عودتها إلى عملها بالمستشفى بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا خلال خدمة الحالات داخل المستشفى خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أن جميع العاملين بالمستشفى يحمدون الله على سلامتها ويشكرون دورها الكبير كأحد أعضاء الجيش الابيض الذى يحارب فيروس كورونا بالمستشفى، ويبذل كل مجهود وتعب ويضحى بآمانة وسلامته للحفاظ على أمن وسلامة أبناء المحافظة.

وكان قد كشف مدير مستشفى حميات الأقصر، أنه تم البدء خلال الساعات الماضية فى تجهيز وتعقيم وتطهير عيادة جديدة داخل مقر مركز تحيا مصر بعد ضمه مؤخراً للمستشفى، وذلك ليتم داخله متابعة حالات العزل المنزلية المسجلة بالمستشفى والتى يبلغ عددها أكثر من 700 حالة عزل منزلى بمختف المدن والقرى، مضيفاً أن تلك العيادة الجديدة لمتابعة بصورة يومية كافة حالات العزل المنزلى وتقديم الدعم الطبى اللازم لهم، وتسليمهم أدوية العلاج المنزلى المتوفرة بعيادة وصيدلية المستشفى لجميع الحالات وتم بالفعل توزيع كميات كبيرة منها لكافة الحالات.

وأوضح أنه يتم فحص الحالات من العزل المنزلى وذلك كل 15 يوم داخل المستشفى، ومن يحتاج مسحة تجرى له مسحة، ومن يتم التأكد من تعافيه من الأعراض نهائياً يتم إعلان شفاؤهم، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا.

شفاء رئيسة التمريض بمستشفى حميات الأقصر من كورونا (1)
شفاء رئيسة التمريض بمستشفى حميات الأقصر من كورونا (1)

 

شفاء رئيسة التمريض بمستشفى حميات الأقصر من كورونا (2)
شفاء رئيسة التمريض بمستشفى حميات الأقصر من كورونا (2)

 

شفاء رئيسة التمريض بمستشفى حميات الأقصر من كورونا (3)
شفاء رئيسة التمريض بمستشفى حميات الأقصر من كورونا (3)

 


الاقصر

مستشفى حميات الاقصر

شفاء رئيسة تمريض مستشفى الحميات من كورونا

اخبار الاقصر

علاج مصابى كورونا

الجيش الابيض بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سحب مسحات لـ27 مواطنا وتوزيع أدوية العزل المنزلى لـ33 حالة بصدر إسنا

السبت، 20 يونيو 2020 03:35 م

ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحى لـ695 شخصا

السبت، 20 يونيو 2020 01:52 م

صور.. أعمال تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين من عدوى كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 11:59 ص

صور.. مدير حميات الأقصر : عيادة جديدة لخدمة حالات العزل المنزلى

السبت، 20 يونيو 2020 10:22 ص

مستشفى حميات الأقصر تعلن شفاء 27 حالة عزل منزلى بعد فحصهم وعلاجهم من كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 12:32 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة