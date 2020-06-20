صحيفة إيرانية: موجة ثانية لكورونا و100 شخص يصاب بالفيروس كل ساعة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت صحيفة آرمان ملى الإيرانية الإصلاحية، أنه فى المتوسط يصاب 100 شخص فى إيران بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كل ساعة ويموت 4 أشخاص. وأضافت الصحيفة، أن أعداد المصابين فى تصاعد لاسيما فى المدن الحمراء "أى التى يتفشى فيها الفيروس بشراسة"، عقب رفع القيود وأصبح الإيرانيون يواجهون الفيروس يوميا.

ووفقا لوزارة الصحة الإيرانية، هناك 6 اقاليم لاتزال فى الوضع الأحمر هذا الأمر يشير إلى أن "الإيرانيون أصبحوا لا يعيرون اهتماما بالتباعد الاجتماعى، وأن السياسات والبرامج التى اتخذت لخفض اصابات هذا الفيروس لم تنجح" على حد تعبيرها.

وقالت الصحيفة، إن هناك حديث هذه الايام عن عودة القيود، ورغم ذلك يواصل الرئيس حسن روحانى أعطاء الأولوية لمواصلة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف الصحيفة أن نائب مدير الطب العلاجي فى جامعة ألبرز للعلوم الطبية، حذر الإيرانيين من عدم اتباع التباعد الاجتماعى معلنا دخول اقليم ألبرز موجة ثانية من انتشار الفيروس.

كما أعلن نائب وزير الصحة ايرج حريرجى، أن 10 محافظات وصلت فيها كورونا إلى الذروة، وكشف عن إحصائيات مخيفة فى بعض المقاطعات فى إيران تشير إلى أن تحذير الخبراء لا يؤخذ على محمل الجد، ويقول إن 120 شخصا أصيبوا فى حفل زفاف.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية السبت عن وفاة 115 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا، كما تم تسجيل 2322 إصابة جديدة، وبذلك يصل إجمالي ضحايا كورونا في إيران، حتى اليوم إلى 9507 وفيات، و202584 إصابة.