كتب: أحمد جمعة

أجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية فرنسا "جان إيف لودريان"، لبحث العلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تدعيمها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين؛ هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، والتطورات الخاصة بملف سد النهضة.

كان وزير الخارجية سامح شكرى، قد وجه خطابا الى المندوب الفرنسى الدائم لدى مجلس الأمن بصفته الرئيس الحالى للمجلس بشأن أزمة سد النهضة الاثيوبى.