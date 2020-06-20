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شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

السبت، 20 يونيو 2020 11:59 م
شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم الدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائبة محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن

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أكدت الدكتورة غادة يحيى أبو زيد، نائبة محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تماثلت للشفاء من أعراض فيروس كورونا المستجد، بعد دخولها فى فترة عزل منزلى.

وأوضحت نائب محافظ أسوان، أن عائلتها قامت بمجهود رائع في رعايتها ودعمها معنويا وهي تدين لهم بجزيل الشكر والحب.

وتابعت الدكتورة غادة يحيى أنها تلقت متابعة لحالتها الصحية من كل من الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتور رمضان غالب والدكتور محمد يحيي أبو زيد علي مدار الـ 24 يوما فى العزل المنزلي والتزمت خلال فترة العزل المنزلي بكل تعليمات وزارة الصحة من الإجراءات الاحترازية في التعامل وكذلك في بروتوكول العلاج.

 

وأعربت الدكتورة غادة يحيى عن امتنانها الكبير للواء أشرف عطية محافظ أسوان وأهل أسوان علي دعمهم لها أثناء فترة العلاج .

 

ودعت نائب المحافظ كل شباب أسوان المتعافين من الفيروس لمشاركتها يوم الخميس بعد القادم التبرع ببلازما الدم للحالات الحرجة حتي نشد بعضنا لبر الأمان.

 

كانت قد أعلنت محافظة أسوان فى بيان رسمى في الـ27 من شهر مايو الماضي، عن إصابة الدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب المحافظ بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الحالة.

 

ومن جانبه أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تمنياته للنائبة بالشفاء العاجل وطمأن المواطنين بأن حالتها مستقرة.

 

وأكد بيان محافظة أسوان، أنه سيتم دخولها العزل المنزلي مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة، لافتاً إلى أن مديرية الصحة ستقوم باتخاذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لكل المخالطين مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.

 


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