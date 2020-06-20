اليوم السابع
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شعبة الثروة الداجنة: تراجع أسعار الدواجن بنسبة 25% بسبب إغلاق المطاعم

السبت، 20 يونيو 2020 06:00 ص
شعبة الثروة الداجنة: تراجع أسعار الدواجن بنسبة 25% بسبب إغلاق المطاعم دواجن
كتب هانى الحوتى

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قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن البيضاء تراجعت بنسب تتراوح بين 20-25% ليصل سعر الفراخ بالمزرعة بين 21-22 جنيه للكيلو، نتيجة استمرار غلق الفنادق والمطاعم جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما تسبب فى انخفاض الطلب، وتوافر كميات ضخمة من الدواجن فى الثلاجات، متوقعاً أن يساهم قرار الحكومة المرتقب فى إعادة النشاط الاقتصادى تدريجياً ومنه فتح الفنادق مطلع شهر يوليو المقبل فى حدوث رواج فى الطلب بالسوق المحلى.

 

وأضاف "السيد"، لـ"اليوم السابع"، أنه لمواجهة الركود المحلى، بحثت الشعبة مع وزير الزراعة وبحضور ممثلين عن البنوك، توفير قروض ميسرة بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزى لتوفير 150 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية، وذلك بهدف تحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح، ويمثل 70% من المزارع حالياً إلى النظام المغلق، وهو ما يساهم أولاً فى زيادة إنتاجية الدواجن بنسبة 80% ليرتفع إجمالى الإنتاج المحلى من 1.4 مليار طائر سنوياً إلى نحو 2.5 مليار طائر سنوياً، ثانياً تحصين المزارع من المسببات المرضية، وهو ما يسهل اعتمادها دولياً ومن ثم يمكنها التصدير للخارج.

 

وتابع أن هناك 14 منشـأة فى مصر حصلت بعد متابعة هيئة الثروة الداجنة والهيئة العامة للثروة الحيوانية، على شهادة تثبت أنها خالية من أى مسببات مرضية، كما تم وضعها على موقع منظمة الصحة العالمية، وبذلك يمكنها تصدير إنتاجها للخارج، منوها إلى أنه رغم عدم وجود أى طلبات حتى الآن من دول للاستيراد من مصر إلا أن المنتج المصرى أصبح قادر على التصدير، مطالباً المكاتب التجارية فى الخارج بالتسويق للمنتجات المحلية من الطيور، وتزويد المنتجين بشروط الدول وأبرز المستوردين للتعاقد معهم على التصدير.

 


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اسعار الدواجن

تصدير الدواجن

اخبار الاقتصاد

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