اليوم السابع
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شرطة التموين تضبط أطنان أغذية مجهولة المصدر وفاسدة

السبت، 20 يونيو 2020 12:54 م
شرطة التموين تضبط أطنان أغذية مجهولة المصدر وفاسدة أغذية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1354) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة  "بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة ) لحيازته ( 1,532 طن سلع غذائية "لحوم – أوراك دواجن – فيلية دواجن ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك مصنع لتعبئة زيت الزيتون "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية (بمحافظة الإسكندرية).. لحيازته (2,240 طن  سلع غذائية "زيت زيتون ") معبأة داخل عبوات مدون عليها أنها ذات منشأ أجنبى خلافاً للحقيقة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" – مستلزمات إنتاج (مجهولة المصدر).

 ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية ) لحيازته (13050 عبوة  مستحضرات تجميل ( كحول – جلسرين – مستحضرات تجميل ) بدون مستندات " مجهولة المصدر " منتج نهائى – تحت التجهيز ، وكذا (1000 لتر كحول " مستلزمات إنتاج " معبأ داخل جراكن " مجهولة المصدر") ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

   وأثمرت الجهود عن ضبط مالك شركة لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية).. لحيازته ( 2000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة منتج نهائى وتحت التجهيز" مجهولة المصدر)، عدد (2000) جهاز "وريدى" بدون مستندات مجهولة المصدر، ( 2445 قطعة " شاش – قطن – أستيك – قماش منسوج – كيس  فارغ " مستلزمات إنتاج " مجهولة المصدر ") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

 وتم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 246 قضية بإجمالى مضبوطات 31280 عبوة سجائر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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