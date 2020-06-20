اليوم السابع
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شاهد لحظة انهيار عقار مخالف بالإسكندرية بعد تنفيذ قرار الإزالة

السبت، 20 يونيو 2020 10:51 م
شاهد لحظة انهيار عقار مخالف بالإسكندرية بعد تنفيذ قرار الإزالة العقار المخالف
الإسكندرية جاكلين منير

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نفذ حى العجمى غرب الإسكندرية قرار إزالة حتى سطح الأرض فى عقار مخالف بمنطقة "أبو تلات" التابعة لحى العجمى، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتصدى لظاهرة البناء المخالف، وقد نشر حى العجمى مقطع فيديو يوضح أعمال تنفيذ قرار الإزالة بالعقار المخالف حتى لحظة انهيار الأجزاء المتبقية منه، ليتم إزالته حتى سطح الأرض.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قاد حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف داخل منطقة "أبو تلات" بحى العجمى غربا، حيث شن المحافظ حملة إزالة العقارات المخالفة وأمر بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لإنهاء معاناة المواطنين.

وتفقد اللواء محمد الشريف منطقة "أبوتلات" مستنكرا انتشار ظاهرة البناء المخالف، مشددا على ضرورة التعامل معها وفقا للقانون وإزالتها فورا، مع تغريم المخالف تكاليف الإزالة، وشدد المحافظ أيضا على إزالة كافة العقارات التى تخطت حرم الشاطئ وفق القاون 200 متر، كما شدد على إحالة كافة حالات البناء الجديدة إلى النيابة العسكرية وفق قرار  رئيس مجلس الوزراء.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ضرورة التصدى بكل حزم وقوة لظاهرة البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وحذر محافظ الإسكندرية المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه منذ 1 يناير 2020 تم تنفيذ نحو 1635 قرار إزالة من إجمالى 1995 قرارا، فيما تم إنشاء وحدة التدخل السريع لإزالة المبانى المخالفة فورا قبل أن يحدث فيها إقامة من السكان.

وأكد أن أحياء الإسكندرية تنظم حملات إزالة يومية في الإسكندرية، حيث تم إحالة 382 قضية عسكرية ومن تم اتهامهم 90% منهم محبوس 15 يوما ، مؤكدا على أنه لاتهاون فى هذه القضية حفاظا على البنية التحتية.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ  الإسكندرية، أصدر قرارا بإيقاف تراخيص البناء منذ أبريل الماضى ولمدة 6 أشهر، وأطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.


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