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"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

السبت، 20 يونيو 2020 06:00 ص
"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد جهاز تعمير سيناء
كتبت : نورا فخرى

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تولي خطة التنمية المقدمة من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، للعام المالي الجديد 2020/2021، أولوية خاصة بسيناء، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بإحداث طفرة في محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.
 
وفيما يلي أبرز المستهدفات الانمائية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء للعام المالي الجديد 2020/2021، في ضوء خطة التنمية التي تقدمت بها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال :
 
1- توجة الخطة استثمارات حكومية بحوالي 8.22مليار جنية خلال العام المالي الجديد 2020/2021 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مقابل 5.2 3 مليار جنية خلال العام المالي الجارة 2019/2020، وذلك بنسبة زيادة تبلغ 57.3% .
 
2- وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومة الموجهة لتنمية محافظة شمال سيناء بخطة 2020/2021، حوالي 4.54 مليار جنية تُمول الخزانة العامة منها نحو 80% (3.63 مليار جنيه).
 
3- تبلغ جملة الاستثمارات الحكومة الموجهة بخطة 2020/2021 لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي 3.68 مليار جنية، وتُمول الخزانة العامة منها 58% بواقع (2.14 مليار جنيه). 
 
 
 

مجلس النواب

الحكومة

سيناء

موازنة 202

اليوم السابع بلس

شمال سيناء

تعمير سيناء

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