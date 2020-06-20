سفير روسيا بأمريكا: واشنطن مهتمة بمقترح موسكو بشأن قمة الدول الخمس النووية

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أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف، أن الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة لما يسمى "الدول الخمس النووية" أثار اهتمام وزارة الخارجية الأميركية.



وقال أنتونوف في تصريحات صحفية اليوم السبت، أوردتها وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية :"تحدثت مع مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية أمس وأعرب عن اهتمامه بشكل خاص بمقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بعقد اجتماع لقادة الدول النووية الخمس التابعة للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن لمناقشة تعزيز الأمن العالمي والإقليمي".



وردا على سؤال حول الخطط المقبلة لمحادثات خفض الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، قال أنتونوف: "إن هناك تفهما متزايدا في واشنطن بأن الوقت قد حان للصين للانضمام إلى هذه المحادثات"، مشددا على أن قرار الانضمام إلى هذه المحادثات سيعود حصرا إلى بكين.



وأضاف :" يتعين على الصين نفسها أن تقرر ما إذا كانت مثل هذه المشاورات أو المفاوضات ضرورية بالنسبة لها أم لا، ونحن لن نجبر أصدقاءنا الصينيين ولن نضغط عليهم لاتخاذ قرارات تصب في صالح أمريكا ".