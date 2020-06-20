اليوم السابع
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السبت، 20 يونيو 2020 10:58 م
خالد صلاح
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سفير ألمانيا بالقاهرة يؤكد أن بلاده وضعت دعم اللاجئين أحد أولويات السياسة الخارجية

السبت، 20 يونيو 2020 10:28 م
سفير ألمانيا بالقاهرة يؤكد أن بلاده وضعت دعم اللاجئين أحد أولويات السياسة الخارجية سيريل جان نون
أ ش أ

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أكد سيريل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة ، إن بلاده كدولة رئيسية مضيفة وكثاني أكبر جهة مانحة علي المستوي الثنائي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وضعت الدعم والتضامن مع اللاجئين أحد أولويات سياساتها الخارجية .


وأضاف سيريل في تصريح له نشر علي موقع السفارة الألمانية بالقاهرة - اليوم السبت - علي الفيسبوك :" أنه في الوقت الذي يتعرض العالم فيه إلي جائحة فيروس كورونا المستجد ، نواجه جميعا تغيرات وتحديات تؤثر علي حياتنا اليومية ولكن يجب إلا ننسي وجود العشرات من اللاجئين الذين يواجهون هذه المتاعب، بعيدا عن بيوتهم وغالبا بعيدا عن عائلاتهم بدون مأوي أو حماية".


وأوضح :" أنه يجب إلا نفكر فقط في الإحصاءات والأرقام عند معالجة قضية اللاجئين لأنه وراء كل لاجئ ، شخص لديه أحلام وآمال وإمكانيات".. مشددا علي أهمية أن يكون الهدف كمجتمع دولي ليس فقط تلبية الاحتياجات الأساسية ولكن خلق أيضا آفاق للاجئين لتطوير واكتشاف إمكانياتهم الفردية حتى يتمكنوا هم أنفسهم من أن يصبحوا لاعبين رئيسيين في مساعدة الآخرين وتولي مهام ذات أهمية في المجتمعات المضيفة لهم.


ألمانيا

القاهرة

كورونا

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