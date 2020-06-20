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رى البحيرة يوقع بروتوكول تعاون مع معهد بحوث إدارة المياه لتأهيل الترع

السبت، 20 يونيو 2020 09:16 م
رى البحيرة يوقع بروتوكول تعاون مع معهد بحوث إدارة المياه لتأهيل الترع وزارة الرى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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وقع المهندس عامر شكرى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة بروتوكول تعاون مع معهد بحوث إدارة المياه التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بشأن تأهيل الترع لرفع كفاءة توزيع المياه.
 
أوضحت وزارة الموارد المائية والرى أنه تم الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ200 عمليه لتأهيل الترع بطول حوالى 1050 كم بقيمة تقديريه حوالى 2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 ألف فدان موزعه على 17 محافظة "أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بنى سويف  - الجيزه - الفيوم - القليوبية - المنوفية- الشرقيه- الغربيه - الإسماعيليه  - الدقهليه - دمياط - البحيره - الاسكندريه".
 
وتم الإنتهاء من تنفيذ تأهيل 41 ترعه بطول حوالى 120 كم وجار حاليا أعمال التأهيل فى 55 ترعه بطول 190 كم  فى محافظتى الشرقيه وبنى سويف ويتم متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.
 
يذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها  وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
 

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