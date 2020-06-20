اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رصد أكثر من 1000 إصابة بـ"كورونا" بين عمال أحد المسالخ غرب ألمانيا

السبت، 20 يونيو 2020 05:09 م
رصد أكثر من 1000 إصابة بـ"كورونا" بين عمال أحد المسالخ غرب ألمانيا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الألمانية اليوم السبت أن أكثر من ألف عامل في مسلخ، في ولاية شمال الراين - فيستفاليا غرب البلاد، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا حتى الآن.


وقال سفين جورج أديناور، رئيس مقاطعة غوترسلو -في مؤتمر صحفي - إنه ثبتت حتى الآن إصابة 1029 من موظفي المسلخ الكائن في بلدة ريدا-فيدنبروك، لكنه أكد أنه ليس هناك "انتشارا ملحوظا لحالات كورونا بين عموم السكان" نتيجة لهذه البؤرة، بحسب ما نقله موقع "دويتش-فيله" الألماني.


وتملك المسلخ شركة "تونييس"، إحدى أكبر منتجي اللحوم في ألمانيا، ويعمل في معظم مسالخها عمال من أوروبا الشرقية، ويعيشون في مساكن مزدحمة توفرها الشركة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، بحسب "دويتش-فيله".


وبعد اكتشاف هذه البؤرة الكبيرة، أعادت سلطات المنطقة إغلاق المدارس ومراكز الرعاية النهارية، كما تم إغلاق المسلخ.


وكان أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين - فيستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا، قد حذر أمس من أن البؤرة المكتشفة مؤخرا تهدد بإعادة فرض الإغلاق على الولاية بأكملها.
وعلى الرغم من أن إدارتها لأزمة فيروس كورونا كانت من بين الأكثر نجاحًا في أوروبا، فقد شهدت ألمانيا حالات تفش متكررة في المسالخ.


يذكر أن ألمانيا سجلت حتى اليوم 189 ألفا و135 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و8 آلاف و883 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بحسب بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية.


كورونا

ألمانيا

مسلخ

برلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مريض بالصرع يناشد البريد المصرى سرعة إيصال العلاج القادم له من ألمانيا

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:00 ص

سفير روسيا فى ألمانيا: مزاعم تورط موسكو فى قتل مواطن جورجى لا أساس لها

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:10 ص

ألمانيا تدخل فى السابق العالمى للقاحات كورونا.. بدء التجارب البشرية بعد أيام على 168 شخصا بدولتين.. يعتمد اللقاح على تقنية تعريف الجسم بكوفيد 19 لمهاجمته.. النتائج الأولى سبتمبر المقبل.. والموافقة منتصف 2021

الخميس، 18 يونيو 2020 10:00 م

مشروع قانون بالكونجرس لمنع ترامب من سحب قوات من ألمانيا

الخميس، 18 يونيو 2020 08:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

فيديو.. قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

فيديو.. قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة