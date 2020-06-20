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رسائل قوية من السيسى للقوات المسلحة: استعدوا لأى مهمة داخل أو خارج مصر (إنفوجراف)

السبت، 20 يونيو 2020 03:27 م
رسائل قوية من السيسى للقوات المسلحة: استعدوا لأى مهمة داخل أو خارج مصر (إنفوجراف) الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية
كتب ــ بلال رمضان

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل المهمة، للقوات المسلحة المصرية، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".

وفى هذا التقرير، نستعرض رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقوات المسلحة:

 

ـ جيش مصر قادر على الدفاع عن أمنها القومى داخليا وخارجيا

ـ كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا

الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة

ـ جيش مصر رشيد يحمى ولا يهدد

ـ أثق فى قدرة رجال القوات المسلحة وتضحياتهم إذا ما طلبنا

ـ نؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات

رسائل-السيسي-للجيش
 

السيسي

المنطقة الغربية العسكرية

القوات المسلحة

الجيش المصرى

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