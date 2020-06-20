رئيس حى الدقى يتفقد التجهيزات النهائية بلجان الثانوية العامة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أشرف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، على الاستعدادات النهائية للجان العامة التي تستقبل غدا طلاب الثانوية العامة، في أول يوم للامتحانات، حيث تم المرور على 14 مدرسة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا .

وقال رئيس الحى، إنه تم التأكد من وجود ممر خاص لاستقبال الطلاب مرورا بالكشف عن الحرارة، ثم التعقيم من خلال بوابات التعقيم ثم يتم توزيع كمامات وحذاء واقي وجونتي ومطهرات على جميع الطلاب، كما تم التأكد من التباعد المكاني داخل اللجان بحد أقصي 14 طالبا في اللجنة وتم تطهير مقاعد الطلبة ودورات المياه، وجميع المنافذ وممرات الدخول والخروج.

وفى السياق، أنهت محافظة الجيزة، كافة استعداداتها لاستقبال 69849 طالبا وطالبة غدا لأداء امتحانات الثانوية العامة بعدد 193 لجنة أساسية و37 لجنه احتياطية.

وبعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحى الآمن لهم، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كالصحة والتعليم والاسعاف لسرعة التعامل مع أى حدث طارئ.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جميع اللجان التى ستُجرى بها الامتحانات سيتم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات، لافتا إلى أن كافة اللجان قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أنها مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا مع عدم السماح قطعيا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان من خلال التواجد الميدانى لكافة رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.