أكد رئيس النمسا الكسندر فان دير بيلين، ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل محاربة الجوع والقهر وتجنب الحروب والصراعات والالتزام بإيجاد تحركات فاعلة لمواجهة أزمة المناخ، وقال رئيس النمسا - في تصريحات له اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للاجئين - إن أزمة المناخ دفعت الكثيرين إلى الهروب بسبب الجفاف والمجاعات وغيرها .
وشدد على ضرورة تحسين ظروف المعيشة لكل إنسان في وطنه بما يحول دون دفعه إلى الهروب لخارج بلاده بسبب الجوع أو الفقر أوالاضطهاد أو الإرهاب أو الحروب.
وأكد بيلين التزام بلاده بمساعدة أولئك الذين يضطرون إلى الهروب من أوطانهم .. موضحا أن النمسا لها تجارب تاريخية غنية في مجال رعاية اللاجئين كما أنها حريصة على حماية وتنفيذ اتفاقية جنيف لرعاية اللاجئين.
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