وشدد على ضرورة تحسين ظروف المعيشة لكل إنسان في وطنه بما يحول دون دفعه إلى الهروب لخارج بلاده بسبب الجوع أو الفقر أوالاضطهاد أو الإرهاب أو الحروب.

وأكد بيلين التزام بلاده بمساعدة أولئك الذين يضطرون إلى الهروب من أوطانهم .. موضحا أن النمسا لها تجارب تاريخية غنية في مجال رعاية اللاجئين كما أنها حريصة على حماية وتنفيذ اتفاقية جنيف لرعاية اللاجئين.