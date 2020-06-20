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دعم مستشفيات مشتول السوق وبلبيس وحميات الزقازيق بأجهزة وأسرة لمرضى العزل

السبت، 20 يونيو 2020 07:43 م
دعم مستشفيات مشتول السوق وبلبيس وحميات الزقازيق بأجهزة وأسرة لمرضى العزل اجهزة لمستشفيات الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات، مشيداً بالدور الهام الذي يقوموا به، خلال هذه الأزمة، حيث تم دعم مستشفي مشتول السوق المركزي بـ 23 سريرا جديدا، و 25 مرتبة، وتم دعم مستشفي بلبيس بـ 3 أجهزة مضخة أكسجين.

 كما تم دعم مستشفي حميات الزقازيق باستكمال تركيب شبكة أنابيب الأكسجين بمخارج ثابتة داخل غرف المرضي، لتحسين الخدمة الطبية المقدمة لصالح المرضي بقسم العزل بالمستشفي ، بتكلفة تقديرية بلغت 42 ألف جنيه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة، وهى مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

 

 


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