حى ثانى الزقازيق يوزع شنط مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة

الشرقية - إيمان مهنى

وزعت رئاسة حى ثان الزقازيق بالشرقية، بإشراف ثناء فوزي رئيس الحي، ونائبها وعبدالعاطى عبدالفتاح، شنط من المواد الغذائية تحتوي على خضروات وفواكة طازجة.

جاء ذلك تنفيذا لمبادرة المحافظ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتوفير شنط خضروات وبقالة وتوزيعها على الأسر من العمالة غير المنتظمة بنطاق حى ثان الزقازيق.

وأكدت رئيسة الحي أن المبادرة جاءت في إطار اهتمام الحكومة بالمواطنين الأكثر احتياجا ودعماً للعمالة اليومية المتضررة من مواجهة فيروس كورونا والتي أثرت بشكل مباشر على دخلهم اليومي ولتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

كانت أطلقت مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد بتوزيع شنط مواد غذائية تحتوي علي خضروات وفواكه طازجة تقدم لعدد 250 أسرة بمركز ومدينة الزقازيق كمرحلة أولي يتم تعميمها بباقي مراكز ومدن المحافظة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

أكد محافظ الشرقية أن الدعم المقدم للأسر المتضررة يأتي في إطار الاهتمام بالمواطنين الأكثر احتياجا ودعماً للعمالة اليومية المتضررة من مواجهة فيروس كورونا والتي أثرت بشكل مباشر علي دخلهم اليومي ولتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مؤكداً أن الدولة تسعي جاهدة لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى بتوفير مواد غذائية جافة وطازجة للأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.

أكد المحافظ أنه تم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريتي التضامن الإجتماعي والقوي العاملة لحصر العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لتوجيه كافة اوجه الدعم والرعاية لها للخروج من بسلام من تلك الجائحة التي تمر بها البلاد.