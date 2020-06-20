اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات مكثفة لتطهير لجان الثانوية العامة والأزهرية ومحيط اللجان بسفاجا.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 04:38 م
حملات مكثفة لتطهير لجان الثانوية العامة والأزهرية ومحيط اللجان بسفاجا.. صور تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مجلس مدينة سفاجا ، اليوم السبت ، تعقيم وتطهير لمقارات لجان الشهادة الثانوية اﻷزهرية والثانوية العامة ومحيط تلك اللجان ، حيث تم وضع خطة لعدة حملات مكثفة لنظافة وتطهير مقر لجنه الشهاده الثانوية اﻷزهرية ولجان الثانوية العامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية .

من جانبها قالت هدى مغربى رئيس مدينة سفاجا ، أنه تم تنظيم عدة حملات للرش والتعقيم من قبل إدارة النظافة وشركة النظافة فى المدينة وبالتعاون مع المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية وللمرور على لجان الثانوية العامة للتأكد من انتهاء جميع الاستعدادات وأعمال التطهير والنظافة قبل بدء الامتحانات.

وأكدت رئيس المدينة فى بيان لها على توفير كل ما يخص مواد التطهير للجان ومواد التطهير والكمامات للطلاب وجميع العاملين حرصا على سلامة الجميع ؛ مشيرةً الى أنه يتم التواصل اليومى مع إدارات الصحة والطب الوقائى بالبحر الأحمر ، وتم الاتفاق على وجود طبيب لكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية والثانوية العامة ووجود جهاز قياس درجة الحرارة وتوفير العلاج اللازم، وتجهيز سيارة إسعاف بالقرب من مقر كل لجنة. 

وأشارت رئيس المدينة أنه تم التنسيق مع قسم الشرطة للوقوف على الإجراءات الأمنية اللازمه لتأمين اللجان من الداخل والخارج وتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابة .

 

4dd72146-c561-478c-aec9-9b970dbe5559
تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا 
 
6d224c6b-0ab4-4b54-90b2-5c349a91fd26
تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا 

 

7d7a96b2-2030-40c5-9082-db0a3abf7f23
تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا 
 
9bf85105-e598-42e1-a3a5-6c54fdd7f06f
تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا 

 

b28bc98b-b348-4b5a-b286-925cef2be74b
تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا 

 

ee79fe79-b1f5-4d08-b5af-f663e7794197
تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا 

 

fc4fb83e-31d5-4f27-9400-82632bc5e7fe
تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا 

 


الثانوية العامة

اخبار مصر

الغردقة

التربية والتعليم

الثانوية الازهرية

تعقيم لجان الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة