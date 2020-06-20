حملات مكثفة لتطهير لجان الثانوية العامة والأزهرية ومحيط اللجان بسفاجا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم مجلس مدينة سفاجا ، اليوم السبت ، تعقيم وتطهير لمقارات لجان الشهادة الثانوية اﻷزهرية والثانوية العامة ومحيط تلك اللجان ، حيث تم وضع خطة لعدة حملات مكثفة لنظافة وتطهير مقر لجنه الشهاده الثانوية اﻷزهرية ولجان الثانوية العامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية .

من جانبها قالت هدى مغربى رئيس مدينة سفاجا ، أنه تم تنظيم عدة حملات للرش والتعقيم من قبل إدارة النظافة وشركة النظافة فى المدينة وبالتعاون مع المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية وللمرور على لجان الثانوية العامة للتأكد من انتهاء جميع الاستعدادات وأعمال التطهير والنظافة قبل بدء الامتحانات.

وأكدت رئيس المدينة فى بيان لها على توفير كل ما يخص مواد التطهير للجان ومواد التطهير والكمامات للطلاب وجميع العاملين حرصا على سلامة الجميع ؛ مشيرةً الى أنه يتم التواصل اليومى مع إدارات الصحة والطب الوقائى بالبحر الأحمر ، وتم الاتفاق على وجود طبيب لكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية والثانوية العامة ووجود جهاز قياس درجة الحرارة وتوفير العلاج اللازم، وتجهيز سيارة إسعاف بالقرب من مقر كل لجنة.

وأشارت رئيس المدينة أنه تم التنسيق مع قسم الشرطة للوقوف على الإجراءات الأمنية اللازمه لتأمين اللجان من الداخل والخارج وتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابة .

تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا

تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا

تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا

تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا

تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا

تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا

تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بسفاجا