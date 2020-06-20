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جرائم الشرف تتعدد فى إيران.. والسلطات تنفى وتحذر من استغلالها

السبت، 20 يونيو 2020 09:39 م
جرائم الشرف تتعدد فى إيران.. والسلطات تنفى وتحذر من استغلالها جرائم الشرف تتعدد فى إيران - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نفى العقيد محمد رضا أمويى، نائب شرطة مدينة كرمان الإيرانية، وقوع جريمة شرف فى مدينة كرمانشاه، قائلا: "مؤخرا انتشر على صفحات الإنترنت خبر قتل فتاة تبلغ من العمر 18 عاما على يد عائلتها عن طريق تناول حبوب الأرز السامة". وبحسب وكالة ايسنا قال أمويي: "إن انتشار هذا الخبر من قبل وسائل الإعلام المعارضة للنظام يأتى بهدف تعكير صفو المجتمع الإيرانى".

وكانت مواقع إيرانية معارضة ذكرت وقوع جريمة شرف بشعة فى إيران لفتاة تدعى ريحانة أميري، والتى  قتلها والدها لأنها عادت إلى منزلها في وقت متأخر، وأضافت إن شقيقة أميري ووالدتها وجدتا غرفة الفتاة ملطخة بالدماء، دون أي أثر لها وقتل الأب ابنته بواسطة فأس، ومع وصول الشرطة تم العثور على خط من الدماء يقود إلى سيارة الوالد.

وبحسب موقع همشهري الإيراني، قال رئيس محكمة كرمانشاه، إن الأب وابنته كانا على خلاف منذ 7 سنوات، وفى النهاية وقع الحادث، نافيا أن تكون الحادثة جريمة شرف.

وقبل أيام وقعت جريمة شرف هزت إيران، حيث فصل رجل رأس زوجته عن جسدها، فى مدينة مشهد، بعد عام من هروبها مع رجل آخر بعد عقد قرانه عليها.


ايران

جرائم شرف

حوادث قتل

قتل

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