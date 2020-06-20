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توجيه اتهام لرجل بقتل رجل شرطة في نيوزيلندا

السبت، 20 يونيو 2020 07:28 ص
توجيه اتهام لرجل بقتل رجل شرطة في نيوزيلندا شرطة نيوزيلندا
رويترز

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اعتقلت السلطات الاسترالية رجلا عمره 24 عاما ووجهت له اتهامات بقتل رجل شرطة وقالت الشرطة اليوم السبت إنها تبحث عن امرأة بتهمة مساعدة هذا الرجل.

وكان رجل الشرطة،الذي أُعلن اليوم السبت ان اسمه ماثيو هانت والبالغ من العمر 28 عاما، أول شرطي يٌقتل وهو في الخدمة منذ ما لا يقل عن عشر سنوات في نيوزيلندا حيث ما زالت جرائم الأسلحة النارية نادرة نسبيا.

وأطلقت النار على هانت وشرطي آخر خلال توقف مروري روتيني في إحدى ضواحي أوكلاند.

ومن المقرر مثول المتهم أمام المحكمة اليوم السبت.

وقالت الشرطة في بيان إن " التحقيق في هذا الحادث ما زال جاريا ولا يمكن للشرطة استبعاد احتمال توجيه اتهامات لأشخاص آخرين".

وأضافت أن الشرطي الآخر الذي أطلقت عليه النار وأحد المارة الذي أصيب في الحادث يرقدان في حالة مستقرة في المستشفى.

 


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