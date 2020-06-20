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تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

السبت، 20 يونيو 2020 03:28 م
تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو الدخول على موقع الداخلية من التليفون
كتب محمود عبد الراضي

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أتاحت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على بعض الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة، وباستخدام الوسائط الجديدة يستطيع المواطن الحصول على الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية "صحيفة الحالة الجنائية" عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا وإستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.

وقد استطاعت وزراة الداخلية مؤخرا تقديم العديد من الخدمات باستخدام التطبيقات الحديثة الموجودة على الهواتف الذكية فى إطار سعيها نحو تسهيل حصول المواطنين على خدمات الأحوال المدنية من بطاقة رقم قومى وصحيفة الحالة الجنائية وغيرها من الأوراق الرسمية.

 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الداخلية

الأدلة الجنائية

صحيفة الأدلة الجنائية

فيش

اليوم السابع بلس

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