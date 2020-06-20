تعافى 201 شخصا من فيروس كورونا فى محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

سجلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، شفاء 201 حالة مصابة بفيروس كورونا بمستشفيات العزل بمحافظة كفر الشيخ، من بين 1443 حالة مصابة بفيروس كورونا ،ومازال 1242 يخضعون للعلاج، بنسبة شفاء وتعافي 16 %،فيما بلغ عدد حالات الاشتباه، 3660، لم ترد نتائج 346 وسلبية 1957، وإجمالي عدد المخالطين للحالات الإيجابية، 350 حالة، وتم الانتهاء من متابعة 2490 حالة، والباقي تحت المتابعة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام ،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها تشيد بما تقوم به الأطقم الطبية بالمحافظة من جهود كبيرة سواء في مستشفيات العزل أو في الحجر الصحي ببلطيم ، أو بتقديم الخدمات الطبية والشنطة العلاجية التي تحتوي على علاج ومطهرات وكمامات وغيرهم للمخالطين بقري ومدن المحافظة .

وأضافت سلام ،لـ"اليوم السابع" أنها تشيد بالتزام المواطنين بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، واستقلال وسائل المواصلات أو التواجد في الأسواق ،للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وحياة الاطقم الطبية .

وتعقد غرفة العمليات والأزمات بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة، وبمشاركة الدكتورة سماح جاد ،مدير إدارة المستشفيات، والدكتور عبدالرؤوف حمد ،مساعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،وفريق إدارة الأزمة يقومون بمتابعة الحالات المصابة أول بأول عن طريق نقلها بسيارات الإسعاف تحت قيادة الدكتور أحمد الجنزوري مدير المرفق، والذي قام بتخصيص 12 سيارة لنقل حالات الكورونا،لمستشفى العزل ببلطيم ونزل المدينة الجامعية بسخا، حيث يتم فحص المخالطين ومتابعة التحاليل والمسحات.