تطهير مقار لجان الثانوية العامة بالدقهلية استعدادا للامتحانات.. صور

الدقهلية شريف الديب

شن رؤساء المراكز و المدن بمحافظة الدقهلية، حملة لتطهير و تعقيم جميع مقارات امتحانات طلاب الثانوية العامة، منذ صباح اليوم استعداد لاستقبال الطلاب والمراقبين لعقد الامتحانات به ، وفى إطار العمل على توفير بيئة صحية أمنة للحفاظ على حياة وصحة وسلامة الطلاب، والمراقبين، وجميع كوادر التعليمية طيلة أيام إمتحانات الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية الذى ستبدأ غدا الأحد.

جاء ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد وبالتنسيق التام بين رؤساء مراكز المدن ، والإدارة الصحية، حيث تم رش، وتطهير، وتعقيم جميع لجان إمتحانات الثانوية العامة على مستوي المحافظة ، وكذا الثانوية الأزهرية، لتكون جاهزة أمام الطلاب خلال أيام الإمتحانات،

وقد وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رؤساء مجالس المدن بأنة سيتم التطهير والتعقيم اليومى لكافة اللجان والمقرارت وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتوفير الهدوء التام للطلاب خلال الامتحانات.كما أنه سيتم التأكيد على إرتداء الكمامات للطلاب والمراقبين وجميع العالمين المتواجدين داخل لجان الإمتحانات بمختلف الأماكن من أجل توفير بيئة صحية أمنة للحفاظ على حياة وصحة وسلامة الجميع للحد من إنتشار الأمراض والفيروسات المعدية.وجاري الانتهاء من وضع بوابات التعقيم أمام اللجان، قبل دخول الطلاب والمراقبين.