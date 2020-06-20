تحرير 245 محضر أشغال بحملة مكبرة بطوخ بالقليوبية.. "صور"

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة طوخ بحضور سمير عمر نائب رئيس مركز ومدينة طوخ والعميد محمد جابر مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بالقليوبية والنقيب محمد قدرى رئيس وحدة شرطة المرافق بطوخ وقوة تأمين مركز شرطة طوخ.

وأسفرت الحملة عن تحرير 245 محضرا مختلف ما بين إزالة أشغال ووصلات كهرباء مخالفة وتلوث بيئة، وأشار إلى أن استمرار الحملات لإعادة الانضباط للشارع بمدينة طوخ.

ويأتي ذالك في إطار فى توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وعلى هذا النحو أكد الهجان على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين.