بنك التنمية الجديد يقدم قرضا بمليار دولار لجنوب أفريقيا لتخفيف آثار كورونا

قالت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا اليوم السبت إن بنك التنمية الجديد، الذي أنشأته مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، وافق على قرض طارئ بقيمة مليار دولار لجنوب أفريقيا لمساعدتها في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وكانت جنوب أفريقيا تعاني من ركود بالفعل قبل أن تتسبب الجائحة في مزيد من الوهن في اقتصادها.

وذكرت الوزارة في بيان "برنامج الإقراض الطارئ لمواجهة كوفيد-19 سيقدم القرض لجنوب أفريقيا استجابة للطلب العاجل والاحتياجات التمويلية الفورية لحكومة جنوب أفريقيا".

ومن المتوقع أن يكشف وزير المالية تيتو مبويني عن ميزانية طارئة تتضمن تغييرات كبرى للإنفاق وتوقعات العائدات أمام البرلمان يوم الأربعاء.

وتضم عضوية بنك التنمية الجديد البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.