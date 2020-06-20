اليوم السابع
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خالد صلاح
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بنك التنمية الأفريقى: الاقتصادات الأفريقية على أعتاب تأثيرات واسعة جراء كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 03:00 م
بنك التنمية الأفريقى: الاقتصادات الأفريقية على أعتاب تأثيرات واسعة جراء كورونا الدكتور خالد شريف نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية
(أ ش أ)

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قال الدكتور خالد شريف نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إن الاقتصادات الإفريقية على أعتاب تأثيرات واسعة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ يقدرها الخبراء بتراجع للناتج المحلي الإجمالي للقارة بما يتراوح ما بين 1 إلى 3 %. 

وأضاف شريف - في تصريحات قبيل الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2020 - "لم نشهد أمراً مثل هذا في العصر الحالي"، مشيرا إلى تعرض القارة لعدة صدمات بدءاً من انهيار أسعار النفط، وتراجع عائدات السياحة والدخول المحلية جراء غلق الحدود وإجراءات الحجر
وأوضح أن اقتصادات دول غرب إفريقيا تعاني أيضا من تراجع الأسعار العالمية للإنتاج الزراعي، مثل الكاكاو والبن.. مؤكدا أن البنك يساعد الدول التي تواجه أزمة لم تشهدها القارة من قبل على الإطلاق، من خلال آلية "مواجهة كوفيد - 19" التي أطلقها البنك مؤخرا
وكان البنك أطلق في أبريل الماضي حزمة تسهيلات ائتمانية بقيمة عشرة مليارات دولار، لمساعدة الدول الإفريقية في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا".

 


بنك التنميه الافريقى

كورونا

فيروس كورونا

تداعيات فيروس كورونا

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