بابتسامة ولياقة بدنية.. محمد صلاح ينشر صور مشاركته في تدريبات ليفربول ‏

كتب محمد سعودي

حرص النجم المصري محمد صلاح، على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ‏بصورتين من تدريباته مع فريق ليفربول الإنجليزي التي أقيمت الجمعة، قبل مواجهة إيفرتون.‏

ويأتي ذلك بعد التكهنات التي نفاها يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى، حول استبعاد النجم المصرى محمد صلاح بسبب ‏مشاكل عضلية من مباراة الفريق أمام إيفرتون في الدورى الإنجليزى، بعد توقف دام 3 أشهر.‏



محمد صلاح

وفي وقت سابق، شارك فريق ليفربول، صورا على تويتر للفرعون المصر خلال مشاركته في التدريبات، حيث علق على صورة النجم محمد صلاح، ‏قائلاً:" يومان فقط على عودة الريدز بنجوم شعورك الحالي"، كما نشر صورة أخرى للنجمين محمد صلاح وجيمس ملينر، قائلاً:" شعور لا ‏يوصف في تدريب الريدز".‏

وكان أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، جاهزية نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح للمشاركة مع الريدز فى ‏مواجهة فريق إيفرتون، فى لقاء ديربى "ميرسيسايد"، المقرر له مساء بعد غد، الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات ‏الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج .‏

وقال كلوب في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أن جميع لاعبى ليفربول جاهزين لخوض ديربى الميرسيسايد، مضيفا "إنها مباراة قوية ‏وعلينا أن نتسلح بكل قوتنا من أجل تحقيق الفوز لأخذ خطوة نحو لقب الدوري الإنجليزي".‏

وتحدث كلوب عن حالة محمد صلاح وروبرتسون وأليسون قائلا "إنهم بحالة جيدة، كانت هنالك بعض المشاكل بالتدريبات وهذا طبيعي، ‏يمكنني القول أنهما غير مستبعدين من المباراة، وسيكونون متواجدين بقائمة الفريق يمكنني أن أؤكد ذلك".‏

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، ‏الوصيف برصيد 60 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.‏