اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بابتسامة ولياقة بدنية.. محمد صلاح ينشر صور مشاركته في تدريبات ليفربول ‏

السبت، 20 يونيو 2020 12:11 ص
بابتسامة ولياقة بدنية.. محمد صلاح ينشر صور مشاركته في تدريبات ليفربول ‏ محمد صلاح
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص النجم المصري محمد صلاح، على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ‏بصورتين من تدريباته مع فريق ليفربول الإنجليزي التي أقيمت الجمعة، قبل مواجهة إيفرتون.‏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on

 
ويأتي ذلك بعد التكهنات التي نفاها يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى، حول استبعاد النجم المصرى محمد صلاح بسبب ‏مشاكل عضلية من مباراة الفريق أمام إيفرتون في الدورى الإنجليزى، بعد توقف دام 3 أشهر.‏
 
محمد صلاح
محمد صلاح
 
وفي وقت سابق، شارك فريق ليفربول، صورا على تويتر للفرعون المصر خلال مشاركته في التدريبات، حيث علق على صورة النجم محمد صلاح، ‏قائلاً:" يومان فقط على عودة الريدز بنجوم شعورك الحالي"، كما نشر صورة أخرى للنجمين محمد صلاح وجيمس ملينر،  قائلاً:" شعور لا ‏يوصف في تدريب الريدز".‏
 
وكان أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، جاهزية نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح للمشاركة مع الريدز فى ‏مواجهة فريق إيفرتون، فى لقاء ديربى "ميرسيسايد"، المقرر له مساء بعد غد، الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات ‏الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج .‏
 
وقال كلوب في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أن جميع لاعبى ليفربول جاهزين لخوض ديربى الميرسيسايد، مضيفا "إنها مباراة قوية ‏وعلينا أن نتسلح بكل قوتنا من أجل تحقيق الفوز لأخذ خطوة نحو لقب الدوري الإنجليزي".‏
 
وتحدث كلوب عن حالة محمد صلاح وروبرتسون وأليسون قائلا "إنهم بحالة جيدة، كانت هنالك بعض المشاكل بالتدريبات وهذا طبيعي، ‏يمكنني القول أنهما غير مستبعدين من المباراة، وسيكونون متواجدين بقائمة الفريق يمكنني أن أؤكد ذلك".‏
 
ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، ‏الوصيف برصيد 60 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.‏
 

محمد صلاح

اخبار محمد صلاح

محمد صلاح ليفربول

ليفربول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة