بابتسامة ولياقة بدنية.. محمد صلاح ينشر صور مشاركته في تدريبات ليفربول ‏

حرص النجم المصري محمد صلاح، على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بصورتين من تدريباته مع فريق ليفربول الإنجليزي التي أقيمت الجمعة، قبل مواجهة إيفرتون.
ويأتي ذلك بعد التكهنات التي نفاها يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى، حول استبعاد النجم المصرى محمد صلاح بسبب مشاكل عضلية من مباراة الفريق أمام إيفرتون في الدورى الإنجليزى، بعد توقف دام 3 أشهر.
محمد صلاح
وفي وقت سابق، شارك فريق ليفربول، صورا على تويتر للفرعون المصر خلال مشاركته في التدريبات، حيث علق على صورة النجم محمد صلاح، قائلاً:" يومان فقط على عودة الريدز بنجوم شعورك الحالي"، كما نشر صورة أخرى للنجمين محمد صلاح وجيمس ملينر، قائلاً:" شعور لا يوصف في تدريب الريدز".
وكان أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، جاهزية نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح للمشاركة مع الريدز فى مواجهة فريق إيفرتون، فى لقاء ديربى "ميرسيسايد"، المقرر له مساء بعد غد، الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج .
وقال كلوب في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أن جميع لاعبى ليفربول جاهزين لخوض ديربى الميرسيسايد، مضيفا "إنها مباراة قوية وعلينا أن نتسلح بكل قوتنا من أجل تحقيق الفوز لأخذ خطوة نحو لقب الدوري الإنجليزي".
وتحدث كلوب عن حالة محمد صلاح وروبرتسون وأليسون قائلا "إنهم بحالة جيدة، كانت هنالك بعض المشاكل بالتدريبات وهذا طبيعي، يمكنني القول أنهما غير مستبعدين من المباراة، وسيكونون متواجدين بقائمة الفريق يمكنني أن أؤكد ذلك".
ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 60 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.
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