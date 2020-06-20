بابا الفاتيكان يشكر الأطباء أثناء استقبال أول وفد بعد انتهاء العزل العام

رويترز

عقد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم السبت، أول لقاء مع جمع من الناس فى الفاتيكان، منذ أن رفعت إيطاليا إجراءات العزل العام التى فرضتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وخصص اللقاء لطواقم طبية من أكثر مناطق إيطاليا تضررا بالجائحة، وقال البابا أمام مجموعة من الأطباء وطواقم التمريض من منطقة لومبارديا فى قاعة كليمنتينا التى ظلت مغلقة شهورا بسبب الكورونا "كنتم من الأعمدة الأساسية للبلاد بأكملها".

وأضاف، "إلى من هم هنا منكم، وإلى زملائكم فى كل أنحاء إيطاليا، أقدم احترامى وشكرى البالغ، وأعلم يقينا أنى أعبر عن شعور الجميع".

ووجه الشكر للعاملين فى القطاع الطبي، والذين كانوا يضعون كمامات فى أثناء اللقاء، ووصفهم بأنهم "ملائكة" مثنيا على تصرفات كإعارة هواتفهم لمرضى فى لحظاتهم الأخيرة كى يودعوا أحباءهم وذويهم.

وأودى المرض بحياة ما يقرب من 35 ألف مصاب فى إيطاليا، وهى رابع أكبر حصيلة وفيات بكورونا فى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا. وكان من بين من توفوا 170 طبيبا تقريبا ووجه البابا تحية خاصة لهم خلال خطابه اليوم السبت.