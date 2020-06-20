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امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

السبت، 20 يونيو 2020 10:00 ص
امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

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قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسى الحالى، 2019،2020، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان اللغة العربية سيكون مثل العام الماضى من حيث المواصفات، موضحة أن الأسئلة سوف تتضمن 50 سؤالا ومخصص لها 3 ساعات لزمن الإجابة عن جميع الأسئلة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض التعليمات الهامة للطلاب قبل انطلاق الامتحانات بأيام، موضحة أنه على الطالب استخدام المساحات المخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية وفى حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة فى صفحات المسودة مع الإشارة إليها، لافتة إلى أن الإجابة بأكثر من حل سوف يتم تقديرها، مشددة على ضرورة أن يتأكد الطالب من ترقيم الأسئلة تصاعديا ومن عدد كراسة الامتحان فهى مسئولية الطالب.

وأوضحت الوزارة بالنسبة للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد، يتم تظليل دائرة الإجابة الصحيحة، موضحة أنه عند اختيار الإجابة الصحيحة فى الاختيار من متعدد يتم اختيار "أ" أو "ب" فقط، وعند الإجابة فى الأسئلة المقالية سيتم تقديرها ولكن سيتم الإجابة الأولى فقط فى الأسئلة المقالية فقط.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.



 


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