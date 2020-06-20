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"اليوم السابع" داخل استراحات الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحانات

السبت، 20 يونيو 2020 09:43 م
"اليوم السابع" داخل استراحات الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحانات استراحات الثانوية العامة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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رصد اليوم السابع عدد من استراحات الثانوية العامة بكفر الشيخ، وما بها من إمكانيات وفرتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين القادمين من محافظات أخرى ومن أبناء المحافظة الراغبين في الإقامة بتلك الاستراحات.

داخل استراحة مدرسة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، توفير كل الإمكانيات بها وتطبيق الإجراءات الاحترازية سواء استمرار عمليات التطهير والتعقيم أو مراعاة المسافات المتباعدة  بين الأسرة في الحجرات، حفاظاً على صحة رؤساء اللجان والمراقبين والمشاركين في الامتحانات.

ويوجد بكل حجرة 4 أسرة متباعدة وستار وفضلت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، وضع حجرات استراحة المراقبين بحجرات رياض الأطفال لما تحتويه من زينة ورسومات متعددة توحي بالراحة النفسية ، كما يوجد بالحجرات ستائر ومراوح ونوافذ جيدة التهوية، كما يوجد جهاز تليفزيون وثلاجة وبوتجاز وأدوات المطبخ ، كما وفرت المديرية خبز للمراقبين، كما تتميز المدارس التي تم اختيارها كاستراحات  بمساحات خضراء كبيرة ، وأشجار متعددة، لتكون على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء فترة إقامتهم.

كما تم وضع جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وروعي في الاستراحات قربها من اللجان لمراعاة راحة المشاركين فى الامتحانات،ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً ، كما تم توفير المطهرات والكمامات والقفازات.

وأكد محمد السيد، مراقب من محافظة المنوفية، أن الاستراحة متميزة وبها كل الإمكانيات ، ويوجه الشكر لكل العاملين بتعليم كفر الشيخ والعمال على الاهتمام بالاستراحات، بالاستراحة قريبة من اللجنة بمنطقة سهل الحصول على كل احتياجاتنا، وتم توفير الخبز وأدوات المطبخ، وغيرها من الكماليات.

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