النيابة تصرح بدفن سيدة ونجلها توفيا خنقا بالغاز فى قرية بالشرقية

صرحت نيابة منيا القمح برئاسة أحمد أبوزيد رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قبل قيل، بدفن جثة سيدة في منتصف العقد الرابع من العمر ونجلها البالغ من العمر 17 سنة، بعد العثور عليهما متوفيان داخل مسكنهما بقرية الصنافين دائرة المركز، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة منيا القمح، بالعثور على سيدة ونجلهما متوفيان داخل المسكن بقرية الصنافين منيا القمح، وأن سيدة بالقرية إكتشفت الواقعة بتأخر إستيقاظ المتوفية فطرقت الباب فلم تجيب فتم الإستغاثة بالأهالى، وأنتقلت قوة من مركز شرطة منيا القمح، ومأمور المركز وضباط المباحث.

وأشارت التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة الإختناق بالغاز، حيث تركت الأم أناء طهى على شعلة صغيرة وخلدت للنوم، وأثناء ذلك تبخرت المياه من الاناء وتسبب ذلك فى إختناق الأم ونجلها، وتبين عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.