وتابع أن "موقف روسيا تجاه خطورة زحف البنية التحتية لحلف الناتو نحو حدودنا يكمن في أن هذا الأمر مزعج بالنسبة لنا ويدفعنا لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن بلادنا".

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أمس الجمعة، أن نشاط حلف "الناتو" في منطقة البلطيق وبولندا يحمل طابعا استفزازيا صريحا.