اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الفرق مش كبير.. ولى عهد دبى ينشر صورتين من الطفولة والشباب

السبت، 20 يونيو 2020 02:30 م
الفرق مش كبير.. ولى عهد دبى ينشر صورتين من الطفولة والشباب صورة من طفولة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذى، ولى عهد دبى، متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة من طفولته عبر خاصية "ستورى"، والتى تبعها بنشر أخرى حديثة وهو يلتقط صورة سيلفى لنفسه، وقد عرضها عبر شاشه تليفزيون كبيرة.

 

ويحرص ولى عهد دبى، على مشاركة يومياته مع متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعى، فإلى جانب أنشطته الرسمية واجتماعاته ولقاءاته ضمن مهام عمله اليومية، فإن الشيخ حمدان، يشارك متابعيه جانب كبير من أنشطته الرياضية والترفيهية على مدار اليوم من خلال مواقع السوشيال ميديا.

faz3_103970704_259999468593130_5295710897773326961_n

 

ومؤخرًا كان قد نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذى، ولى عهد دبي، صور مشاركته فى مشروع دبى للسلاحف، بعد أن ساهم فى إطلاق سراح احدى السلاحف الصغيرة فى أعماق البحر، ونشر ولى عهد دبي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، وثق فيها رحلة انطلاق السلحفاة من على الشاطئ فى مدينة جميرا إلى وسط البحر.

 

يأتى هذا بعد أكثر من أسبوع، على مشاركة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، صورة تجمعه مع والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، وهى عبارة عن صورة كبيرة مرسومة لحاكم دبى وولى عهده معلق على جداران إحدى غرف القصر.

faz3_104637789_714531109346143_1791350491721356184_n

 

حينها، نشر ولى عهد دبى، الصورة عبر خاصية "ستورى" على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتى ظهر أمامها حصان ذهبى، وهذا فى وقت يعرف عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولى عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، حبهما للخيول، وممارستها لرياضة الخيل بمهارة فائقة، إضافة إلى مشاركتهما فى سباقات عديدة للخيول والتى يفوزا بها عادة.

 

وجاءت هذه الصورة، أيضًا، بعدما كان قد شارك حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، متابعيه جانب من أنشطته اليومية المعتادة، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث نشر ولى العهد صورة أثناء ممارسته الرياضة فى صالة الألعاب الرياضية، والتى تظهر مدى قوته ولياقته البدنية.

 

كما واصل ولى عهد دبى، فى الأسبوع ذاته، هوايته بصيد السمك، ونشر حمدان بن محمد بن راشد، الجمعة، مجموعة من الفيديوهات والصور، أثناء رحلة اصطياد السمك من البحر، بداية من اختيار الطعم، ونجاحه فى الاصطياد، كما نشر أيضا، لحظة تواجده فى كابينة "مركب" وهو يقودها.

 


حمدان بن محمد بن راشد

طفولة ولى عهد دبى

ولى عهد دبى

حاكم دبى

مشروع دبى للسلاحف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ولى عهد دبي في مغامرة جديدة وسط السلاحف على شواطئ جميرا.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:53 م

يوم جميل للجميع.. ولى عهد دبى يخوض رحلة غوص فى أعماق البحار "صورة"

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:30 م

ولى عهد دبى يوجِّه رسالة شكر عبر إنستجرام لأبطال خط الدفاع الأول..صور

الأحد، 14 يونيو 2020 10:05 م

ولى عهد دبي والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان طرق التعاون الرقمي.. فيديو

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:11 م

ولى عهد دبى يشكر الأطباء: أنتم أبطال كل المراحل وتضحياتكم محل فخرنا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:12 م

من الصيد للرياضة.. ولى عهد دبى يستعرض لياقته البدنية بصالة التدريبات.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

تفاصيل وقف عاملين بوحدة صحية شهرين.. استأجروا فرقة موسيقية ورقصوا تشفيا لنقل المديرة.. أوقفوا العمل بالمركز وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.. حيثيات الحكم: المنصة القضائية تحفظ للوظيفة العامة هيبتها (فيديو)

تفاصيل وقف عاملين بوحدة صحية شهرين.. استأجروا فرقة موسيقية ورقصوا تشفيا لنقل المديرة.. أوقفوا العمل بالمركز وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.. حيثيات الحكم: المنصة القضائية تحفظ للوظيفة العامة هيبتها (فيديو)

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة