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العراق: توسيع التعاون مع دول الخليج أولويات سياستنا الخارجية

السبت، 20 يونيو 2020 11:43 م
العراق: توسيع التعاون مع دول الخليج أولويات سياستنا الخارجية وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
كتب إسلام حشاد

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قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين اليوم السبت، إن من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع دول الخليج، حسبما أفادت روسيا اليوم.
 
وأوضح في تغريدة على حسابه في "تويتر": "في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أكدت أن من أولويات السياسة الخارجية العراقية هي توسيع التعاون مع دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بالأخص الاقتصادية و الأمنية".
 
وأضاف، أن "ذلك يتم على أساس متوازن واحترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي".
 
وأشار حسين إلى أن "سياسة العراق مبنية على اعتماد لغة الحوار والتفاهم لبناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة".

وكان قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، إن اعتماد الموازنة العامة كليا على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات التى اتبعت من قبل الحكومات السابقة، وأضاف الكاظمي - في تصريح نقلته قناة (السومرية العراقية) - أنه يجب تنويع مصادر الدخل العراقي حتى لا تتأثر الموازنة العامة بتقلبات سوق النفط والأحداث العالمية.. مؤكدا أن الحكومة تعمل على استعادة عافية قطاع النفط العراقي نظرا لما يمثله من أهمية للبلاد.

ويمثل إنتاج النفط العراقي نسبة كبيرة من صافي الدخل؛ الأمر الذي يجعل الموازنة مرهونة بتقلبات سوق النفط الذي شهد حالة من عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة بسبب جائحة "كورونا".

وكان مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، قال إن الصواريخ التي استهدفت الجندى المجهول في بغداد تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا تهاون فيه، وأضاف رئيس الوزراء العراقى: لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها، وأدانت الخارجية العراقية القصف الإيراني وتدعو طهران لاحترام سيادة العراق.

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