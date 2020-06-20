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الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

السبت، 20 يونيو 2020 11:16 ص
الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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نشرت وزارة الصحة والسكن انفوجراف عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك قالت إنه في حالة إصابة أحد الأفراد عائلتك بكوفيد-19، عليك قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات.
 
 
وكانت  وزارة الصحة والسكان ،  قالت إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
 
 
وأعلنت الوزارة عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.
 
وأوضحت ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.
 
وأضافت الوزارة ، أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة ، مشيرة الى أن  جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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