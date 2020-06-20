وأشارت إلى أن مجمل الإصابات النشطة بلغ 357، محافظة القدس 38 حالة، ومحافظة رام الله والبيرة 6 حالات، ومحافظة بيت لحم 5 حالات، ومحافظة الخليل 258 حالة، ومحافظة قلقيلية 5 حالات، ومحافظة نابلس 23 حالة، ومحافظة طولكرم حالة واحدة، ومحافظة جنين 4 حالات، ومحافظة أريحا والأغوار حالتان، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 15 حالة.
 