رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزيرة الصحة مى الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطى مرضى سابقين، بينهم 49 فى محافظة الخليل، وإصابتان فى نابلس، وذكر الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه بتسجيل الإصابات الـ51، ترتفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 84 إصابة، والحصيلة الإجمالية في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 954 إصابة.