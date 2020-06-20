وأضاف أن الوضع الوبائي بشأن فيروس كورونا المستجد ما زال تحت السيطرة إلّا أن الأيام المقبلة قد تكون أكثر خطورة في حال تزايدت أعداد المصابين/ مشيرا إلى أن الوزارة تخطط لزيادة السعة السريرية، لأن هناك توقعات بزيادة أعداد المصابين في الأيام المقبلة، موضحاً أنه تم اللجوء إلى الأبنية التي خارج المستشفيات كمعرض بغداد وبعض قاعات ملعب الشعب.

ودعا المسؤول بالصحة العراقية المواطنين إلى إدراك خطورة الوضع من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، فضلاً عن ضرورة قيام الجهات المعنية بفرض الحظر خلال الفترات المحددة بشكل جيد ومعاقبة المخالفين.