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الصحة البلجيكية توقف التقارير اليومية الخاصة بكورونا من الأسبوع المقبل

السبت، 20 يونيو 2020 03:33 م
الصحة البلجيكية توقف التقارير اليومية الخاصة بكورونا من الأسبوع المقبل كورونا
كتب: أحمد علوى

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قرر معهد الصحة البلجيكي Sciensano ، التوقف عن نشر أرقام حالات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا في نهاية الأسبوع ، مما يعني أنه لن تكون هناك تحديثات يومي الأحد والاثنين.

ومن الآن فصاعدا ، سيتم نشر الأرقام المعنية أيام السبت والأحد والاثنين يوم الثلاثاء. ومع ذلك ، سُتنشر أرقام يوم الجمعة في يوم السبت.

وبهذه الطريقة ، يرغب معهد Sciensano في توفير بعض الراحة للموظفين الذين يتعين عليهم إعداد التقارير في نهاية كل أسبوع ،الأمر الذي سيؤدي بدوره أيضًا إلى تخفيف العبء على المستشفيات التي يتعين عليها تجهيز وإعداد التقارير على مدار الساعة.

وصرح عالم الأوبئة والفيروسات البلجيكي ستيفن فان جوشت لصحيفة "دي ستاندارد" ،ام الوضع مستقر إلى حد ما ، ولكن إذا لزم الأمر يمكننا زيادة التواتر مرة أخرى”، مضيفاً ،انه سيتم نشر تحديث الأرقام الثلاثاء المقبل.

 


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